Смикання повік: названо небезпечні причини

У більшості випадків посмикування повік нешкідливе і зникає саме по собі.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Newsyou.

Але якщо повіка, що смикається, докучає людині протягом кількох тижнів, слід перевірити фізичні причини: деякі з них можуть бути небезпечними.

Підвищення тиску

У разі підвищення кров’яного тиску пульсуюча кровоносна судина може подразнювати нерв в оці. В результаті може виникати ефект сіпання повіки, що смикається. Тому за появи такого теку слід почати регулярно вимірювати артеріальний тиск — краще в різний час доби. Наслідками постійно підвищеного АТ можуть стати небезпечні для життя порушення — серцева недостатність або інсульт.

Стрес і вигорання

Повіки, що постійно сіпаються в очах, можуть бути ознакою того, що людина страждає від стресу і вигорання. Це явний сигнал тіла про те, що воно потребує відпочинку.

Дефіцит магнію

Магній підтримує функцію м’язів і нервів, його нестача може викликати судоми, скорочення. Якщо крім повіки, що сіпається, спостерігаються й такі симптоми, як головний біль іпорушення сну, причина найімовірніше саме в дефіциті магнію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як зрозуміти, що перебуваєш у постійному стресі: названо основні ознаки.