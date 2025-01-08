Як зрозуміти, що перебуваєш у постійному стресі: названо основні ознаки

Народ і армія Ізраїлю повинні готуватися до можливої війни з Туреччиною, оскільки загроза від ісламістського режиму Ердогана може «перевершити навіть виклик Ірану».

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Newsyou.

Багато людей не усвідомлюють, що перебувають під впливом стресу. Їм здається, що він проявляється виключно в явних негативних емоціях або переживаннях. Однак стрес — це складний стан, який може глибоко вкоренитися, залишаючись непоміченим.

Чому стрес непомітний?

Організм і мозок згодом адаптуються до стресу, даючи змогу людині продовжувати жити й працювати, незважаючи на пригнічений стан. Однак уважний погляд зі сторони може виявити ознаки хронічного стресу, які впливають як на психіку, так і на тіло.

Ознаки прихованого стресу

1. Залежність від телефону.

Надмірне прагнення стежити за новинами та інформацією свідчить про страх втрати контролю — частого супутника стресу.

2. Нав’язливі думки.

Стрес позбавляє здатності раціонально мислити, змушуючи людину зациклюватися на одній проблемі, ігноруючи інші аспекти життя.

3. Самокритика.

Хронічний стрес підриває впевненість у собі. Люди починають сумніватися у своїх здібностях, роботі та ролі в родині.

4.Порівняння з іншими.

Постійне зіставлення себе з іншими, особливо в невигідному ключі, посилює відчуття тривоги і посилює стрес.

5. Втома.

Постійне напруження виснажує спочатку психічну, а потім фізичну енергію. Це призводить до сонливості, апатії та зниження продуктивності.

Чому важливо розпізнати стрес?

Неусвідомлений стрес може серйозно підірвати здоров’я, впливаючи як на емоційний, так і на фізичний стан. Тому важливо звертати увагу на перелічені ознаки та вчасно вживати заходів для відновлення балансу.

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