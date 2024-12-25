Частая смена корма для кошки: это хорошо или плохо?

Такое пищевое поведение многие переносят на домашних питомцев. Что, конечно же, неправильно. Можно ли назвать разнообразным рацион свиньи или коровы? Нет. Кошка — всего лишь одомашненное животное, дикие сородичи которого едят только то, что поймают. Проще говоря, сырое мясо.

Надоедает ли котам однообразный корм?

Ответ на этот вопрос однозначен: нет! В этом смысле они недалеко ушли от своих диких предков, разве что приучились к соленой пище. Во всем остальном они точно так же не особо нуждаются в частом изменении вкусовых привычек. Главное — чтобы пища была питательной, калорийной. Задача хозяев заключается в том, чтобы еда для питомца была сбалансированной, то есть содержала все необходимые организму питательные вещества, включая минералы и витамины. В принципе все линейки, начиная с класса премиум, такие и есть. Единственный нюанс, который нужно учитывать — возраст и состояние здоровья питомца, поскольку эти факторы вносят свои коррективы в баланс веществ, входящих в состав продукта. Наглядный пример: корм для котов Монже в Украине представлен линейками, предназначенными для животных всех возрастных категорий, кастрированных и страдающих ожирением особей, ведущих активный и малоподвижный образ жизни. Можно смело утверждать, что кошки привыкают к своему рациону, его смена — это стресс. Поэтому увлекаться частой сменой питания без уважительных причин не стоит.

С какой частотой рекомендуется менять вкус

У большинства известных производителей есть линейки продуктов, предназначенные для конкретной категории животных, обладающие разными вкусами. При этом мясная компонента может быть одинаковой, а дополнительные — существенно отличаться. Или наоборот, состав может быть идентичным за исключением мяса. В любом случае вашему любимцу лучше менять вкусы не чаще, чем каждые 4 месяца. Вполне допустимо чередовать влажный и сухие разновидности, если их составы идентичны или они из одной линейки конкретного производителя — такую возможность предоставляет маркет интересных штук МАУДАУ. И всегда внимательно наблюдайте, насколько новый корм пришелся кошке по вкусу. Помните, что кошачий пищеварительный тракт гораздо чувствительнее человеческого. Смена хотя бы одной компоненты может стать причиной несварения желудка, нередки случаи проявления пищевой аллергии.

Как должна происходить смена корма

На этот счет есть вполне конкретные рекомендации:

перевод питомца на другой корм должен происходить постепенно, растянувшись на 5-15 дней; в первые дни к старому корму добавляйте не более 25% нового; если все нормально, можно увеличить до новых гранул до 50%, а затем до 75%; при отсутствии негативных реакций на полную замену отводится 1-2 недели; после этого можно начинать давать и влажные корма, представленные этой же линейкой.

При этом очень важно, чтобы у кошки всегда была свежая вода.