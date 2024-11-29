Общество

Як вимикатимуть світло 30 листопада

Компанія «Укренерго» оновила графіки відключення електроенергії на суботу, 30 листопада.

Арина Марченко Send an email 21 час ago
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Вимкнення світла
Як вимикатимуть світло 30 листопада

Світло вимикатиметься у однієї та двох черг.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «@grafifukr_bot».

Завтра, 30 листопада, застосують обмежувальні заходи споживання електроенергії для побутових споживачів, які будуть такими:

  • 08:00 — 14:00 — одна черга відключень;
  • 14:00 — 20:00 — дві черги відключень;
  • 20:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу дія графіку обмежень потужності почнеться з 08:00 до 23:00 годин.

Варто нагадати, що причиною такого посилення обмежень стало пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Ситуація зі світлом в Україні

Вранці четверга, 28 листопада, російські окупаційні війська завдали чергового масованого удару по енергетиці України. В результаті атаки зафіксовано пошкодження у 14 областях України.

Через це в Україні ввели екстрені відключення світла — через пошкодження енергетики були змушені посилити обмеження.

Відомо, що станом на ранок 29 листопада без світла залишаються Херсон та значна частина Миколаївської області.

Раніше ПЛ писала про те, як вижити взимку у разі затяжного блекауту.

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Арина Марченко Send an email 21 час ago
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