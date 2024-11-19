Общество

Коли в Україні ухвалять закон про демобілізацію

В Раді наголосили, що поки передчасно говорити про терміни ухвалення законопроекту, яким передбачається демобілізація військовослужбовців.

Арина Марченко Send an email 14 часов ago
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Демобілізація
Коли в Україні ухвалять закон про демобілізацію

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефіру телемарафону заявив, що спершу законопроєкт про демобілізацію має пройти юридичну експертизу. Він запевняє, що парламент пройде всі процедури максимально швидко, щоб в стислі терміни законопроект був розглянутий в Раді.

За словами Стефанчука, законопроєкти, які надходять до парламенту, зазвичай вимагають комплексного доопрацювання, який не оминає також і юридичні аспекти.

Він додав, після того, як документ буде подано, проведуть юридичну експертизу та будуть проведені консультації з Міністерством оборони.

«Український парламент одразу зробить усе максимально необхідне від нього, щоб цей законопроект якомога швидше потрапив до зали Верховної Ради України», — резюмував політик.

Раніше ПЛ писала про те, хто з українців може оформити відстрочку онлайн.

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Арина Марченко Send an email 14 часов ago
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