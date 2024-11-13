Савченко і Безугла поскаржилися одна на одну СБУ: у чому причина

А на минулому тижні Безугла звернулася до СБУ з проханням перевірити Савченко, оскільки та втекла з позицій біля Очеретиного, через що окупантам вдалося здійснити прорив на цій ділянці фронту.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Савченко зазначила, що Безугла часто оприлюднює у своїх соціальних мережах чутливу інформацію про обороноздатність Збройних сил України, їхню укомплектованість, стан оборонних укріплень і напрямки зосередження.

Савченко вважає, що Безугла розповідає про конкретних людей, які приймають військові рішення, оцінює дії командування ЗСУ та окремих підрозділів та іншу інформацію, яку дізналася від спілкування з людьми, які мають доступ до державної таємниці.

На думку екснардепки, своїми публікаціями Безугла «завдає невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти російських окупантів». Савченко наводить кілька постів Безуглої, де та заявляла про неготовність укріплень на Харківщині. Вона вважає, що це привело до другого наступу на область. Ще Савченко згадала, як Безугла писала про перекидання 72 бригади з Вугледара, що, як вважає колишня нардепка, призвело до відступу українських сил із міста.

Цікаво, що на минулому тижні Безугла звернулась до СБУ з вимогою перевірити Савченко. Нардепка вважає, що Савченко, яка зараз воює в одній із бригад тероборони, нібито дала «самовільний і неочікуваний наказ» відступати своєму підрозділу з позицій під Очеретяним. Це, як вважає Безугла, стало причиною прориву російських військ і подальшого їх наступу на Покровськ.

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