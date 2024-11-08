Чому генерал Марченко звільнився зі служби в ЗСУ

Про це пише Первая Лента з посиланням на його повідомлення в Facebook.

Марченко зазначив, що рішення про звільнення зі служби стало найважчим рішенням в його житті. Наразі генерал проходить необхідне лікування.

«Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування», — йдеться у повідомленні.

У коментарі РБК-Україна він підтвердив цю інформацію, наголосивши, що рішення про звільнення пов’язано зі станом його здоров’я.

«Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», — написав він.

За словами генерала, на цьому його служба на благо країни не завершується, адже Марченко створює благодійний фонд «Marchenko Foundation».

Що відомо про Дмитра Марченко

Він український військовий, генерал-майор Збройних сил України. Народився 25 лютого 1978 року на Миколаївщині у родині військових. До лав українського війська потрапив через строкову службу в армії, хоч завжди мріяв вступити до військового інституту, але двічі провалював іспити.

У 2014 році з початком російської агресії на Донбасі він брав участь у боях у складі 79-тої окремої аеромобільної бригади. У жовтні 2014 року брав участь в обороні Донецького аеропорту. У грудні того ж року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. У вересні 2015 року призначений на посаду начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

З початком повномасштабного вторгнення до 6 квітня керував обороною Миколаєва. Наприкінці липня 2022 року повернувся в місто, де працював над посиленням взаємодії ЗСУ та обласної влади, а також координував роботу партизанів.

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