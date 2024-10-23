Коли в Україні перейдуть на зимовий час та куди переводити стрілки годинника

Вже зовсім скоро громадянам більше не доведеться переводити стрілки годинника.

Втім, цьогоріч українці переведуть годинники востаннє. Про це розповідає Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Коли треба перевести годинники

У 2024 році відбудеться перехід на зимовий час восени, а саме у ніч з 26 на 27 жовтня. Стрілки годинників необхідно перевести о 4:00 ранку.

16 липня 2024 року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт № 4201, яким передбачається скасування переходу з літнього на зимовий час. Тому українці звільняться від потреби двічі на рік переводити годинники, оскільки ця потреба скасовується.

Варто зауважити, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смартгодинники тощо, автоматично переходять на новий час. Втім, самостійно налаштувати доведеться виключно механічні годинники.

Куди переводити стрілки годинника

Стрілки переводяться назад. Це означає, що українці матимуть додаткову годину для сну. В той же час зменшиться тривалість світлового дня. Відтак, у західних регіонах України темнітиме дуже рано, а на сході країни почне світати о третій годині ночі.

Цікавий факт: традиція переводити годинники в Україні виникла за радянських часів, а саме у 1981 році. Тоді це робили в цілях економії енергоресурсів та кращому використанні денного світла. Наразі у світі досі існує понад 70 країн, які щорічно переходять на літній та зимовий час.

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