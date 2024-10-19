Общество

В Україну ненадовго повернеться «бабине літо»: в Укргідрометцентрі назвали дату

В Україні, починаючи з 22 жовтня, очікується короткочасне потепління.

Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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Бабине літо
В Україну ненадовго повернеться «бабине літо»: в Укргідрометцентрі назвали дату

Такий прогноз озвучила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Так, за її словами, з 22 жовтня над територією України відбудуться змінити повітряних мас. В результаті, на кілька днів температура, як денна так і нічна, матиме незначне підвищення: нічна триматиметься в діапазоні від +2  до +8 градусів, а денна +11 +16 градусів.

«Тобто, у принципі, для жовтня це досить комфортні показники температури», — зауважила Птуха.

Відповідаючи на питання тривалості таких комфортних температурних показників, речниця поінформувала, що, за оцінками їхніх експертів, показники будуть спостерігатись орієнтовно до середини третьої декади жовтня.

Після чого, наприкінці жовтня, відбуватимуться перебудови синоптичних процесів, які можуть принести в Україну атмосферні фронти.

Птуха пояснила, що нинішнє зниження температур спричинено антициклоном, який надійшов на територію нашої країни.

За її словами, заморозки у найближчу ніч не відвідають хіба що південний схід України, так як там ще трохи буде присутня хмарність, атмосферні фронти, подекуди — невеличкі дощі.

Речниця пояснила, що завдяки хмарам території убезпечують ся від заморозків.

Раніше ПЛ писала про те, хто з українців може оформити відстрочку онлайн.

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Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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