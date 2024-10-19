В Україну ненадовго повернеться «бабине літо»: в Укргідрометцентрі назвали дату

Такий прогноз озвучила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Так, за її словами, з 22 жовтня над територією України відбудуться змінити повітряних мас. В результаті, на кілька днів температура, як денна так і нічна, матиме незначне підвищення: нічна триматиметься в діапазоні від +2 до +8 градусів, а денна +11 +16 градусів.

«Тобто, у принципі, для жовтня це досить комфортні показники температури», — зауважила Птуха.

Відповідаючи на питання тривалості таких комфортних температурних показників, речниця поінформувала, що, за оцінками їхніх експертів, показники будуть спостерігатись орієнтовно до середини третьої декади жовтня.

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Після чого, наприкінці жовтня, відбуватимуться перебудови синоптичних процесів, які можуть принести в Україну атмосферні фронти.

Птуха пояснила, що нинішнє зниження температур спричинено антициклоном, який надійшов на територію нашої країни.

За її словами, заморозки у найближчу ніч не відвідають хіба що південний схід України, так як там ще трохи буде присутня хмарність, атмосферні фронти, подекуди — невеличкі дощі.

Речниця пояснила, що завдяки хмарам території убезпечують ся від заморозків.

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