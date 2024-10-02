В школах хочуть заборонити спілкуватись російською мовою: що відомо про новий законопроєкт

І додають, що перерва — це також частина освітнього процесу у школах.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Народна депутатка від партії «Голос» Наталія Піпа нагадала, що уряд зобовʼязав усі школи із 2021 надавати освітні послуги українською мовою, але, як зазначає депутатка, проблема полягає в тому, що після уроку діти, а часом і вчителі — переходять на російську.

Піпа навела результати моніторингу 2023-2024 Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, які продемонстрували, що під час уроків та перерв лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою.

Це спонукало її для створення законопроєкту, який зобовʼязує дітей і вчителів говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи.

Депутатка пояснила, чому ці зміни та впровадження української мови потрібні не лише на уроках, але й на перерва. Серед них:

тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг;

діти, які погано знають українську вже в першому класі мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал, а також пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому.

Депутатка закликала батьків, які досі спілкуються в родинному колі російською мовою, переходити на українську, адже це полегшить у майбутньому навчання у школі, складання іспитів та підвищить шанси на успіх дитини при складанні НМТ.

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Піпа наголосила на важливості збільшувати кількість середовищ, в яких дитина буде спілкуватись українською.

«Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах у освітян, учнів та батьків «пролунав дзвінок — можна будь-якою мовою» (і ми розуміємо, що ця будь-яка — чомусь російська). Має бути сформоване нове правило: «суспільні і публічні місця — державною мовою», — заявила вона.

За словами Піпи, поданий законопроєкт вводить до Закону «Про освіту» поняття «українськомовного середовища» та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

Що зміниться

Вчителям забороняється переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи, оскільки вони все ще на робочому місці. Окрім цього, вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Батьки ж своєю чергою мають залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного середовища.

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