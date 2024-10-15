Хто з українців може оформити відстрочку онлайн

І навіть ті, хто, скоріш за все, отримає таку можливість, зіткнуться із проблемами.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Новини.Live.

Хто зможе оформити відстрочку онлайн, а хто ні

Оформлення відстрочки від мобілізації в режимі онлайн матимуть не всі категорії українців, у яких є право на відстрочку.

«Це стосуватиметься виключно тих підстав для відстрочки, по яких вся необхідна інформація є в державних реєстрах, доступ до яких має ТЦК та СП», — пояснила адвоката Дар’я Тарасенко.

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За словами юристки, право на дистанційне оформлення відстрочки буде доступне для осіб з інвалідністю та багатодітних чоловіків.

Решта категорій громадян будуть змушені оформлювати відстрочку у звичному форматі — надавати документи до ТЦК під час особистого візиту.

Які можуть виникнути проблеми

Втім, як підкреслила Тарасенко, навіть у згаданих вище двох категорій не виключені проблеми із онлайн-оформленням відстрочки.

Вона пояснила, якщо у багатодітних батьків хтось з дітей народився за кордоном та не має українського свідоцтва, тому під час оформлення відстрочки через «Резерв+» гарантовано виникнуть труднощі.

Раніше ПЛ писала про те, чи можуть українці фотографувати та знімати на відео дії ТЦК на вулицях.