Общество

Хто з українців може оформити відстрочку онлайн

Далеко не всі категорії військовозобов’язаних громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, отримають право на оформлення цієї відстрочки онлайн.

Арина Марченко Send an email 22 часа ago
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Відстрочка від мобілізації
Хто з українців може оформити відстрочку онлайн

І навіть ті, хто, скоріш за все, отримає таку можливість, зіткнуться із проблемами.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Новини.Live.

Хто зможе оформити відстрочку онлайн, а хто ні

Оформлення відстрочки від мобілізації в режимі онлайн матимуть не всі категорії українців, у яких є право на відстрочку.

«Це стосуватиметься виключно тих підстав для відстрочки, по яких вся необхідна інформація є в державних реєстрах, доступ до яких має ТЦК та СП», — пояснила адвоката Дар’я Тарасенко.

За словами юристки, право на дистанційне оформлення відстрочки буде доступне для осіб з інвалідністю та багатодітних чоловіків.

Решта категорій громадян будуть змушені оформлювати відстрочку у звичному форматі — надавати документи до ТЦК під час особистого візиту.

Які можуть виникнути проблеми

Втім, як підкреслила Тарасенко, навіть у згаданих вище двох категорій не виключені проблеми із онлайн-оформленням відстрочки.

Вона пояснила, якщо у багатодітних батьків хтось з дітей народився за кордоном та не має українського свідоцтва, тому під час оформлення відстрочки через «Резерв+» гарантовано виникнуть труднощі.

Раніше ПЛ писала про те, чи можуть українці фотографувати та знімати на відео дії ТЦК на вулицях.

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Арина Марченко Send an email 22 часа ago
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