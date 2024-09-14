З якою зарплатою українці зможуть отримати бронь від мобілізації



В результаті право на відстрочку можуть отримати лише ті українці, середня зарплата яких складає 35 тис. грн.

Такою інформацією поділився співрозмовник видання «Обозреватель» в уряді, який знайомий з деталями розробки рішення. Про це передає Первая Лента.

За словами джерела, українці із зарплатою 35 тис., з якої щомісячно сплачуються внески, зможуть отримати бронь.

«Це 35 тис. грн для бронювання конкретного працівника, однак також будуть вимоги і до середньої зарплати для підприємства. У нас зараз вже є бронювання, але буде введений критерій: 35 тис. грн зарплати», — пояснив співрозмовник в уряді.

Економічне бронювання

Раніше глава уряду Денис Шмигаль розповідав про зміну підходів до бронювання. Він наголошував на важливості знайти порозуміння в час війни, як правильно підтримувати нашу економіку, і як правильно виводити з тіні тих, хто працює все ще сьогодні з конвертами.

Ключовим елементом цього принципу є детінізація економіки. Шмигаль зазначив, що в Україні значна частка економічної діяльності відбувається у «тіні», що знижує надходження до бюджету та ослаблює здатність держави фінансувати оборону. Введення економічного бронювання може стимулювати підприємства легалізувати зарплати своїх працівників, оскільки лише офіційно працевлаштовані громадяни зможуть отримати бронювання.

Раніше ПЛ писала про те, чому важливо підтримувати український бізнес.