В російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина: що про неї відомо

Однак, жінка так і не дочекалась обміну, вона померла.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву представника Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петра Яценка в ефірі телемарафону та ексклюзивний коментар представника ГУР Андрія Юсова.

За словами Яценко, було проведено внутрішнє розслідування, в ході якого інформацію про смерть Рощиної була підтверджена.

Він додав, що Україна працювала над поверненням журналістки із російського полону. У ході такого процесу жінку переводили з Таганрогу до Москви.

У свою чергу, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Рощина потрапила у списки на обмін.

«Все робилося для того, щоб повернути її. Більше того, було досягнуто попередніх домовленостей. Найближчим часом Вікторія мала повернутися додому», — розповів Юсов.

Останнє, що було відомо про журналістку, це те, що її етапували для підготовки на обмін. Вся інша інформація перевіряється та уточнюється.

В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення української журналістки Вікторії Рощиної, і докваліфікували його як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина – українська журналістка, яка працювала на hromadske, а також була позаштатною авторкою видання «Українська правда». У 2022 році написала для «УП» низку репортажів з тимчасово окупованих територій і була удостоєна премії Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

Після початку повномасштабного вторгнення окупанти 10 днів утримували Рощину у Бердянську.

У 2023 році жінці вдалось повернутися назад на тимчасово окуповану територію. Для цього 25 липня вона вирушила з України до Польщі і планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.

3 серпня Рощина востаннє виходила на зв’язок. Вперше нова інформація про журналістку з’явилася у травні 2024 року — тоді в Росії повідомили про її затримання.

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