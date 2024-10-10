Яке рішення ухвалила Верховна Рада щодо нардепів-втікачів

Затятий прихильник УПЦ Московського патріархату Дмитрук виключений з комітету правоохоронної діяльності, а обвинувачений в корупції Одарченко зі складу антикорупційного комітету.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

У Центрі протидії корупції нагадали, що у липні 2019 року Одарченко став народним депутатом, отримавши перемогу на виборах у харківській Салтівці. У листопаді 2023 року Одарченко був затриманий за підозрою у хабарництві. І у вересні 2024-го з’явилось повідомлення про те, що Одарченко втік за кордон.

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25 серпня стало відомо, що нардеп Артем Дмитрук, який в Україні став на захист церкви Московського патріархату, незаконно покинув країну. У Державному бюро розслідувань підтвердили факт незаконного перетину державного кордону Дмитруком на Одещині та потрапляння на територію Молдови.

18 вересня 2024 року у САП запідозрили у втечі Одарченка за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення її у розшук.

19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук. За кілька днів стало відомо, що Одарченко втік до Румунії та попросив там притулок.

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