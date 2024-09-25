Вийшов документальний фільм Кейт Бланшетт про Україну: де дивитися

Документальна стрічка «Україна: Життя під ударом» розповідає про щоденну реальність жителів Харкова після початку повномасштабного російського вторгнення від голлівудської акторки та посла доброї волі ООН Кейт Бланшетт стала доступною для перегляду на кілької стримінгах. Наразі стрічка доступна для перегляду на Amazon Video, Apple TV та Channel 4. Про це пише Первая Лента з посиланням на Детектор Медіа.

Фільм оповідає історію битви за Харків, яка заснована на історіях звичайних мешканців міста та працівників служби надзвичайних ситуацій. Серед головних героїв стрічки пожежник Роман та його колеги, що ліквідовували пожежі, спричинені вибухами, парамедики Ірина і Тетяна, які рятують поранених, не зважаючи на ризики для власного життя.

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Стрічка показує пошкоджені будинки та цивільну інфраструктуру, як люди рятуються від обстрілів у метро та намагаються вести звичне життя в умовах постійної небезпеки. Герої, знімались у даній документальній стрічці, відстоюють принципи демократії та незалежності і відмовляються покидати своє місто.

У 2022 році дворазова лауреатка премії «Оскар» Кейт Бланшетт висловила підтримку Україні та вирішила стати продюсером фільму. Зйомки проходили у перші три місяці вторгнення. Кейт Бланшетт також забезпечила голос оповідача у фільмі. Режисерами документального проєкту виступили Патрік Томбола та Мані Бенчела.

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