Чи звільнять Буданова і Умєрова та за яких умов це може відбутися

Питання нині не стоїть на порядку денному політичного життя в Україні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

Посилаючись на власні джерела, видання повідомляє про можливий конфлікт Буданова з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, що і міг стати причиною чуток щодо ймовірного звільнення Буданова з посади голови Головного управління розвідки.

Остаточне рішення буде ухвалюватись президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Підозрюваний у держраді капітан Гладкий отримав посаду у ЗСУ

Крім того, нині не стоїть питання про звільнення міністра оборони України, а також віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Це прозвучало в ефірі «Новини. Live» з вуст народного депутата України від фракції «Слуга народу» Володимира Крейденка.

За словами політика, всі рішення щодо кадрових змін у міністерствах приймаються безпосередньо президентом України. Розгляд Верховною Радою подібних питань може бути лише після відповідних пропозицій.

Крейденко заявив, що поки що пропозиції щодо ГУР, Міністерства оборони та Мінцифри не надходили.

Раніше ПЛ писала про те, як у Кремлі відреагували на виступ Зеленського в ООН.