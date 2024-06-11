Які професії можуть зникнути до 2030 року

Відповідно, робочі процеси, які раніше виконували люди, замінюють технологічними рішеннями. Одночасно добре, але й ні, бо з’являється проблема підвищеної безробітності.

Про це пише Первая Лента з посиланням на ProstoWay.

Екскурсоводи

Раніше всі види екскурсій проводили гіди. Зараз все частіше живі люди замінюються аудіозаписами в навушниках. Музеї, виставки, автобусні екскурсії ними активно користуються. В загальному ерудований гід завжди цікавіший, тому повністю викреслювати його не варто, але скорочення повноважень спостерігається.

Журналіст для газетних видань

З кожним днем паперові газети і журнали все більше втрачають свою актуальність. Та й ціна вже не є стимулом до придбання, щоб почитати та викинути на макулатуру. Майже все тепер можна знайти в інтернеті. Серед клієнтів на газети залишається ще старше покоління, для якого звично гортати сторінки, а от молоде покоління вже від цього точно далеко.

Банківський операціоніст

Мало кома подобається стояти в чергах до каси, особливо, коли ти кудись поспішаєш. Саме тому технології та онлайн-банкінг користуються більшою популярністю. Величезну кількість різних послуг можна замовити через інтернет, а за потреби отримати документи чи картку, можна замовити доставку кур’єром.

Касир в супермаркеті

В магазинах, де встановлено каси самообслуговування, черга рухається швидше. Відсутня потреба когось чекати. Та й просканувати товар, оплатити безконтактною карткою також легко. Тож касир в класичному розумінні, як професія, втрачає актуальність.

Кредитний менеджер

Раніше для отримання кредиту, наприклад, на холодильник чи телефон, потрібна була допомога менеджера. Він був в кожному магазині, де продавалися вартісні товари. Потрібно було чекати поки менеджер збере інформацію, відправить в банк, отримає погодження чи відмову. Тепер автоматичні розстрочки від банків діють моментально. Якщо ви клієнт банку, то у вас точно є така послуга. Це дійсно зручно та швидко.

Раніше ПЛ писала про те, за яких умов підприємцям відмовлять у бронюванні працівників.