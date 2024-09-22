В Польщі скасують деякі виплати для українців: що зміниться

Польський уряд має на меті скасувати деякі види фінансової допомоги, до яких раніше мали доступ громадяни України, які прибули до країни через війну.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Серед ключових змін – відміна субсидії на дитячі садки та ясла, а також припинення виплати «Сімейного опікунського капіталу», який раніше надавав до 12 тисяч злотих на другого та наступних дітей у сім’ї. Крім того, нові програми підтримки, такі як «Активні батьки на роботі» та «Активні будинки», не будуть доступними для українських біженців.

Ці зміни можуть суттєво вплинути на фінансове становище українських сімей із маленькими дітьми, які проживають у Польщі. Багато хто з них розраховував на цю підтримку, щоб мати змогу покривати витрати на догляд за дітьми та їх освіту.

Проте, варто зазначити, що деякі види допомоги все ж лишаться доступними для українців. Наприклад, програма «500+» (допомога на дітей), як і раніше, діє для тих, хто має відповідний статус у Польщі, такий як номер PESEL або тимчасовий захист.

Українським громадянам у Польщі рекомендується регулярно оновлювати свої документи та слідкувати за змінами у законодавстві. Також радять звертатися за допомогою до неурядових організацій та фондів, що займаються підтримкою біженців, та використовувати інші доступні форми допомоги, включаючи медичне страхування та освітні програми.

Раніше ПЛ писала про те, коли багатодітним батькам можуть відмовити у відстрочці від мобілізації.