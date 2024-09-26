Как отличить хороший ламинат от плохого? Практические советы по выбору

Он привлекает внимание своей доступностью, разнообразием дизайнов и простотой укладки. Однако, чтобы этот материал долго служил и радовал своим внешним видом, нужно уметь отличать хороший ламинат от плохого. Выбор качественного покрытия может быть непростым, особенно если вы не знаете, на что обратить внимание. На что же стоит опираться при покупке?

Класс износостойкости

Выбирая ламинат на странице обратите в первую очередь на его класс износостойкости. Ламинат классифицируется по шкале от 21 до 33 класса. Чем выше цифра, тем более устойчив ламинат к нагрузкам. Для жилых помещений достаточно выбрать покрытие класса 31 или 32, тогда как для коммерческих пространств лучше отдать предпочтение ламинату 33 класса. Высокий класс гарантирует долговечность покрытия, его стойкость к царапинам и потертостям, что особенно важно для помещений с высокой проходимостью.

Толщина ламината

Толщина ламината – еще один важный показатель. Чем толще материал, тем лучше его звуко- и теплоизоляционные свойства. Оптимальная толщина для домашнего использования варьируется от 7 до 12 мм. Ламинат с меньшей толщиной обычно не так долговечен и хуже справляется с механическими нагрузками. Более толстые варианты обеспечивают дополнительный комфорт при ходьбе, создавая впечатление более массивного и качественного покрытия.

Замковая система

Качество замковой системы напрямую влияет на удобство укладки и долговечность ламината. Современные замковые системы позволяют укладывать ламинат без использования клея. Хорошие замки обеспечивают плотное соединение досок, не оставляя зазоров и снижая вероятность попадания влаги в стыки. Обратите внимание на модели с системой «Click», которая зарекомендовала себя как одна из самых надежных.

Влагостойкость

Для помещений с повышенной влажностью, таких как кухня или прихожая, важно выбрать влагостойкий ламинат. Такой ламинат обычно имеет специальную водоотталкивающую пропитку и устойчив к воздействию воды. Присмотритесь к моделям, у которых торцы покрыты восковым составом — это значительно повышает влагостойкость и предотвращает разбухание материала при попадании жидкости.

Экологичность и сертификаты

Экологическая безопасность ламината – это еще один немаловажный фактор. Качественный ламинат должен иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для здоровья. На упаковке должно быть указано, что покрытие не выделяет вредных веществ, таких как формальдегид. Выбирая экологически чистый материал, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о сохранении окружающей среды.

При выборе ламината стоит учитывать множество факторов, включая класс износостойкости, толщину, качество замковой системы, влагостойкость и экологичность. Обратив внимание на эти характеристики, вы сможете выбрать качественное покрытие, которое прослужит вам долгие годы и будет радовать своим внешним видом.