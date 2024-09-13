Американець, який відвідав усі країни світу, назвав найкраще та найгірше місце на планеті

На навколосвітню подорож він витратив лише 18 місяців у свої 22 роки.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Guinness World Records.

Найкраще місце у світі

У матеріалі зазначається, для перельотів мандрівник скористався найбільшою кількістю авіаліній — 170, тому потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Відомо, що Нельсон прийняв рішення відвідати всі країни світу, коли знаходився у Північній Кореї. Йому було лише 22 роки. Після закінчення коледжу він взяв позику у розмірі 80 тисяч доларів і вирушав у навколосвітню подорож.

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За словами самого туриста, цей досвід мав позитивні наслідки, а відвідувати безліч міст світ було цікаво, а інколи навіть небезпечно. Він поділився, що за весь час він чотири рази був затриманий у підозрі у шпигунстві. Це відбулося в Ірані, Лівії, Папуа-Новій Гвінеї та Росії.

Розповідаючи про свій досвід навколосвітнього мандрівника, Нельсон говорить, що найбільше йому запам’яталась Камбоджа. За його словами, вона виявилася просто чудовою. Водночас місце, яке б він більше не відвідував, стали — Коморські острови.

«Поїдьте на три місяці до Індії, Камбоджі чи Центральної Азії. Це змінює ваш фундамент, змінює те, ким ви є, змінює ваш погляд на світ», — порадив Інді Нельсон.

Раніше ПЛ писала про те, в яких країнах не заведено давати чайові.