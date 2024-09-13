Американець, який відвідав усі країни світу, назвав найкраще та найгірше місце на планеті
Американський турист Інді Нельсон відвідав всі країни світу, за що потрапив до Книги рекордів Гіннесса за найбільшу кількість польотів авіалініями.
На навколосвітню подорож він витратив лише 18 місяців у свої 22 роки.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Guinness World Records.
Найкраще місце у світі
У матеріалі зазначається, для перельотів мандрівник скористався найбільшою кількістю авіаліній — 170, тому потрапив до Книги рекордів Гіннесса.
Відомо, що Нельсон прийняв рішення відвідати всі країни світу, коли знаходився у Північній Кореї. Йому було лише 22 роки. Після закінчення коледжу він взяв позику у розмірі 80 тисяч доларів і вирушав у навколосвітню подорож.
За словами самого туриста, цей досвід мав позитивні наслідки, а відвідувати безліч міст світ було цікаво, а інколи навіть небезпечно. Він поділився, що за весь час він чотири рази був затриманий у підозрі у шпигунстві. Це відбулося в Ірані, Лівії, Папуа-Новій Гвінеї та Росії.
Розповідаючи про свій досвід навколосвітнього мандрівника, Нельсон говорить, що найбільше йому запам’яталась Камбоджа. За його словами, вона виявилася просто чудовою. Водночас місце, яке б він більше не відвідував, стали — Коморські острови.
«Поїдьте на три місяці до Індії, Камбоджі чи Центральної Азії. Це змінює ваш фундамент, змінює те, ким ви є, змінює ваш погляд на світ», — порадив Інді Нельсон.
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