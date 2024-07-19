Тищенка звинувачують у коригуванні ракетного удару по Дніпру: деталі скандалу

Жителі Дніпра звинувачують народного депутата Миколу Тищенка в тому, що він скорегував ракетний удар РФ по одній з будівель майже в центрі міста. Йдеться про влучання ворожої ракети у дев’ятиповерхівку 28 червня.

Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення військового волонтера, журналіста, громадського активіста Дениса Кошельника. Він розповів, що містяни звернулися до Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідування (ДБР) та Генпрокурора України з проханням провести розслідування цієї ситуації.

Зазначається, що, знімаючи відео про рейди «ботофермами» у Дніпрі, скандальний нардеп Микола Тищенко назвав одну з адрес — вул. Виконкомівську 24. І після цього, 28 червня російські терористи завдали ракетний удар по сусідньому з цією адресою будинку. Внаслідок атаки було зруйновано кілька поверхів, постраждали десятки людей.

На думку жителів Дніпра, саме через публічне оголошення Миколою Тищенком адреси їхнього будинку в Дніпрі, росіяни вдарили по ньому. Дніпряни вимагають розслідування.

Варто зауважити, що у Telegram-каналі Тищенка також опубліковані адреси, де за його інформацією працюють шахраї. І адреса вул. Виконкомівська 24 серед них є.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу 28 червня по житловій багатоповерхівці було травмовано 12 людей, серед яких вагітна жінка та 7-місячне немовля. Російська ракета зруйнувала понад 4 поверхи, під час ліквідації удару також стався обвал стін.

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