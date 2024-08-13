Чи очікувати завтра дощів? Синоптикиня поділилась прогнозом на 14 серпня

Відсутність атмосферних фронтів сприятиме ясному небу.

Про це пише Первая Лента з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко в Facebook.

Щодо температури повітря, то протягом дня вона коливатиметься від +24 до +29 градусів, на Закарпатті та південних регіонах місцями очікується підвищення до +30 +31 градуса.

Після 16 серпня прогнозується подальше потепління, тож, за словами фахівчині, українці ще матимуть можливість насолодитися гарною погодою.

Погода у Києві

В столиці також очікується суха та сонячна погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +14 градусів, а вдень температура повітря становитиме +23 градусів.

Спека в Україні

У липні в Україні тривала аномальна спека. Синоптики, прогнозуючи незначне зниження температури, попереджали, що це «похолодання» буде короткочасним.

Як повідомляють синоптики, спека повернеться в Україну вже з 15 серпня. В першу чергу вона захопить західні регіони.

Раніше ПЛ писала про те, чи можна тренуватися у спеку і коли це краще робити.