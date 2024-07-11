Чи можна тренуватися у спеку і коли це краще робити

Чимало людей, які худнуть та намагаються слідкувати за формою тіла, зацікавлені тим, чи можна взагалі займатися у такі спекотні дні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на коментар професійного фітнес-тренера Віктора Мандзяка для РБК-Україна.

Чи можна тренуватися у літню спеку

Перше, на що тренер звернув увагу, що у спеку знижується продуктивність роботи через високу температуру повітря. Це означає, що тренування людині буде даватися важче.

Також знижується продуктивність роботи через втрату води в організмі.

«Але якщо ви зберігаєте питний режим, ви п’єте воду стільки, скільки втрачаєте — то продуктивність вашої праці знижуватись суттєво не буде», — розповів Віктор.

Коли і де краще тренуватися у спеку

Мандзяк зазначив, що не рекомендується тренуватись у найспекотніші години дня, наприклад в годину дня під палючим сонцем. Однак, якщо хочеться тренуватись вдень, то оберіть тінь, але віддайте перевагу тренуванням рано вранці чи ввечері.

«Тренуватись також можна дома під кондиціонером, у фітнес-центрі, де вже є система охолодження повітря», — розказав нам експерт.

На завершення фітнес-тренер сказав, що людина, яка бажає тренуватись, обов’язково знайде умови та правильний час для цього, не шукаючи відмовок.

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