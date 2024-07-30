Мобілізація людей з інвалідністю: кого можуть призвати з 1 серпня

Відповідно до цього рішення, мобілізація до ЗСУ продовжиться. До лав війська залучать чоловіків, які є військовозобов’язаними та не мають медичних протипоказань або законних підстав для отримання відстрочки від служби.

Первая Лента з посиланням на УНІАН розповідає щодо мобілізації осіб з інвалідністю у серпні та умов, за яких вони можуть бути призвані на військову службу.

Мобілізація інвалідів в Україні – кого можуть призвати

Відповідно до останнього мобілізаційного закону, який набрав чинності 18 травня 2024 року, осіб з інвалідністю не мобілізують військову службу. Тобто, участь у мобілізації для осіб з будь-якою групою інвалідності є виключно добровільною. При цьому уточнюється, що для отримання відстрочки від мобілізації необхідно надати офіційне підтвердження групи інвалідності від військово-лікарської комісії.

Також військовозобов’язаним з інвалідністю II та III груп, які отримали такий статус після 24 лютого 2022 року, надається термін, протягом якого вони мають пройти повторну перевірку військово-лікарською комісією для підтвердження свого статусу. Виняток становить інвалідність I групи, яка не вимагає підтвердження через серйозність захворювань, а тому осіб з таким статусом не залучатимуть до мобілізації.

У випадку, якщо інвалідность не підтвердиться під час проходження ВЛК, особу можуть призвати на військову службу в рамках мобілізаційних заходів.

Раніше ПЛ писала про те, через скільки днів після отримання повістки військовозобов’язані повинні зʼявитись в ТЦК.