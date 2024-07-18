Прогноз погоди на 19 липня: де в Україні спаде спека

В п’ятницю, 19 липня, в більшості регіонів України та Києві фіксуватиметься зниження температури повітря. За даними синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність без значних опадів.

Про це пише Первая Лента з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Як прогнозують синоптики, лише вдень у Карпатах і на південному сході країни очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

У західних та північних регіонах України, а також у Вінницькій області, нічна температура знизиться до +16 +21 градусу, а вдень сягне відміток +25 +30 градусів.

У Карпатах вночі прохолодно від +14 до +17 градусів, а вдень – від +18 до +23.

В інших частинах країни нічна температура становитиме +20 +25 градусів, а вдень очікується +29 +34 градуси. Найспекотніше буде в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму, де стовпчики термометрів покажуть +35 +38 градусів.

Погода в Києві та області

На Київщині буде без опадів. Нічна температура становитиме +16 +21 градус, а вдень стовпчики піднімуться до +25 +30 градусів.

У Києві нічна температура сягне приблизно +30 градусів, а вдень варто очікувати +27 +29 градусів.

Раніше ПЛ писала про те, що потрібно їсти у спеку, навіть якщо немає апетиту.