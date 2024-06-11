За яких умов підприємцям відмовлять у бронюванні працівників

Проте, в окремих випадках, Міністерство економіки може дати відмову у бронюванні.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заступника міністра економіки Ігоря Фоменко під час телемарафону.

Як проходить процедура бронювання

За словами Фоменка, процес бронювання працівників проходить в кілька етапів:

Подання списку працівників. Підприємство подає список військовозобов’язаних для бронювання до центрального органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації (ОВА), яка визнала підприємство критично важливим.

Підприємство подає список військовозобов’язаних для бронювання до центрального органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації (ОВА), яка визнала підприємство критично важливим. Передача списків. Адміністрація направляє ці списки до Міністерства оборони або інших органів, де військовозобов’язані працівники стоять на обліку.

Адміністрація направляє ці списки до Міністерства оборони або інших органів, де військовозобов’язані працівники стоять на обліку. Перевірка документів. Міністерство оборони перевіряє документи та передає їх на узгодження до Міністерства економіки.

Міністерство економіки проводить ретельно перевірку наявності підстав для бронювання. У разі відсутності деяких документів, міністерство може подати запит на додаткові матеріали. Після цього видається наказ, який направляється до Міністерства оборони, територіальних центрів комплектування (ТЦК) та органу місцевої влади, що звертався до Міноборони.

За яких умов підприємцям можуть відмовити у бронюванні працівників

Відмовити у бронюванні можуть підприємствам, які подали неповні або фальсифіковані документи.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України, для різних груп працівників діє різних термін бронювання. Так, представники органів місцевого самоврядування та державної влади звільняються від мобілізації на весь час війни, а працівники критично важливих підприємств – на 12 місяців.

Під час мобілізації на українському ринку праці вже можна зустріти новий тренд. Компанії масово розміщують на кадрових порталах вакансії з можливістю бронювання. Це дає змогу працівникам уникнути мобілізації та продовжувати працювати на своїх посадах.

Таким чином, критично важливі підприємства мають змогу захистити своїх працівників від мобілізації, однак для цього потрібно чітко дотримуватись встановлених процедур і вимог до подачі документів.

Раніше ПЛ писала про те, що підприємці чотирьох українських областей можуть отримати грант на розвиток бізнесу.