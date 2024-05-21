Чому Міноборони просять військових не встановлювати застосунок «Резерв+»

Водночас у Міноборони попросили цього не робити і пояснили чому.

Про це пише Первая Лента з посиланням на інтерв’ю речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна Radio NV.

За словами чиновника, «Резерв+» не є застосунком для військових, тому чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати його на свій телефон. Деякі командири наказують підлеглим це робити, але у відомстві кажуть, що це — неправильно. Для військових незабаром запустять інший альтернативний застосунок.

«Дуже багато військовослужбовців вирішило, що це їх теж стосується. Деякі командири батальйонів, навіть до нас доходила інформація, наказували: «Так, всі встановіть собі «Резерв+». І були певні проблеми через це», — розповів Лазуткін.

Як повідомив речник Міноборони, для військовослужбовців найближчим часом запустять інший застосунок, який називатиметься «Армія+». У ньому будуть всі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям. І ось цей застосунок варто буде встановити на телефон усім причетним до ЗСУ.

«Резерв+» очікує на оновлення

Як відомо, застосунок «Резерв+» запрацював з 18 травня і зустрівся з гострою критикою користувачів. Найбільшою претензією є те, програма видає помилкові дані, що людина нібито перебуває у розшуку — і ця інформація відразу ж потрапляє у базу «Оберіг». Щоб виправити таке помилку, потрібно прийти до ТЦК, в онлайн-режимі функція наразі не працює.

Однак в оборонному відомстві повідомляють, що наприкінці червня-початку липня запрацює оновлена версія «Резерв+». У ній будуть нові опції, зокрема — електронний військовий квиток, який є аналогом паперового.

У застосунок додадуть функцію автоматичних направлень на ВЛК: тобто фактично це та ж сама повістка на медкомісію, через яку громадянин буде змушений піти до ТЦК. Водночас у Міноборони запевняють, що електронних повісток не надсилатимуть, бо законодавство не передбачає такого формату оповіщення громадян. А от з юридичного погляду скерування на ВЛК – це не повістка, хоча суть та результат той самий.

Раніше ПЛ писала про те, чи можуть військовозобов’язані оновити особисті дані через ЦНАП.