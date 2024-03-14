День українського добровольця: що сказав Сирський у своєму зверненні до співгромадян

Він висловив подяку захисникам та наголосив, що командування зробить все можливе, щоб кожному знайшлось місце у війську відповідно до навичок.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис генерал-полковника у Facebook.

Сирський записав звернення до українських воїнів в честь Дня українського добровольця. Він пригадав 2014 рік, коли в Україні сформувався перший добровольчий батальйон Нацгвардії.

«Рівно 10 років тому, 14 березня, вранці, прямо з Майдану Незалежності сотні бійців Самооборони Майдану вирушили на вишкіл у Нові Петрівці на Київщині. Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. За кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах України. Вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці зробили свій вибір — боронити незалежність України», — зазначив головком.

За словами Сирського, українські добровольці були на захисті Україні в зоні Антитерористичної операції на сході, а у лютому 2022 року багато воїнів добровільно мобілізувалися до армії.

Він розповів, що після повномасштабного вторгнення РФ особисто дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони, на базі сил територіальної оборони, тому що розумів, що ці люди вмотивовані і готові захищати свій дім, свою родину.

«Дивлячись на ті черги, я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві. Ні за три дні, ні за три місяці. Ніколи», — висловися головком.

Головнокомандувач ЗСУ також вшанував пам’ять полеглих захисників та висловив подяку українським добровольцям, які вже служать чи збираються приєднатися до армії. Він наголосив, що зробить все можливе, щоб для кожного і кожної знайшлось місце у війську, що відповідатиме навичкам, умінням і можливостям.

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