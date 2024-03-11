Що відомо про грошову допомогу для українців, які не виїхали з країни на тлі війни

Проте, не потрібно спокушатись, це лише нова шахрайська схема.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Центра протидії дезінформації в Telegram.

«Виплати» для українців, які не виїхали — правда чи фейк

«У соціальній мережі TikTok поширюються сюжети від імені українських телеканалів, у яких повідомляється, що «уряд прийняв закон №3386 щодо єдиноразової виплати у розмірі 14 тисяч гривень тим українцям, які з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виїжджали за кордон», — розповіли у ЦПД.

При цьому українцям пропонують «подати заявку» на отримання так званої допомоги. Для цього їх закликають переходити за посиланням, які розміщено під такими відео.

Зазначається, що вся інформація, від сюжету до номеру закону, згенерована штучним інтелектом. Єдина ціль подібного контенту – підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які користувач переходить, після натискання на посилання.

Як не стати жертвою шахраїв

Зловмисники обрали тактику спекулювання на чутливих до суспільства темах. При цьому їм абсолютно байдуже правила моральної та етичної поведінки.

Для того, аби не стати жертвами шахраїв, варто довіряти тільки офіційним джерелам інформації та не переходити за невідомими посиланнями, особливо якщо це стосується виплат чи допомоги. І ні за яких обставин не діліться особистими даними.

Раніше ПЛ писала про те, яка проста дія може «вбити» навіть новий смартфон.