«Для Росії не існує правил»: омбудсмен відреагував на розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Лубінець наголосив, що Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права і поводить себе, як країна, для якої не існує законів.

«Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій», — написав він.

Омбудсмен зауважив, що російські загарбники спеціально вбивають українських бійців, не бажаючи залишати їх живими. Водночас він нагадав, що страта військовополонених — це тяжкий міжнародний злочин, який тягне за собою суворе покарання.

На тлі зростаючої загрози війни РФ з НАТО Лубінець закликав світову спільноту до згуртованості, адже Росія розуміє лише мову сили.

«Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла», — висловився він.

Повідомлялось, що 18 лютого росіяни розстріляли 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію. Також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

Нагадаємо, колишня представниця республіканців заявила про існування «путінського крила» в партії.