У Раді підтримали законопроєкт Зеленського про множинне громадянство

Проєкт закону у Раді підтримали.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Верховної ради в Telegram.

Згідно з повідомленням, на засіданні комітету, яке проходило 6 лютого, було підтримано проект закону у сфері міграції, а саме № 10425 щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, який подав глава держави.

Документ був зазначений, як невідкладний.

«Законопроектом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України», — йдеться у повідомленні.

Множинне громадянство в Україні

Множинне громадянство — це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні може існувати тільки одне громадянство.

В жовтні минулого року в МЗС заявили про необхідність запровадження множинного громадянства в Україні. Водночас забороняється мати будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Нагадаємо, в Україні хочуть розробити новий механізм бронювання від мобілізації.