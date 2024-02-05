В Україні продовжить вирувати негода: прогноз на 6 лютого

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

Синоптики повідомляють, що 6 лютого в Україні буде переважати хмарна погода. Прогнозується дощ, місцями, крім південної частини країни, з мокрим снігом. Вдень на Прикарпатті, Закарпатті та в Одеській області суттєвих опадів не передбачається.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень на заході та південному заході пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря в більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, а вдень від +8 до +13. Водночас в Одеській області стовпчики термометрів можуть сягнути відмітки +17 градусів.

На решті території країни температура повітря вночі очікується від +3 до -2 градусів, а вдень +3 +8 градусів. На сході та північному-сході країни повітря прогріється максимум до +5 градусів.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура в лютому 2024 року становитиме від -4 до +2 градусів. У Києві очікується близько до норми.

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