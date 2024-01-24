У Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76: що відомо

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на російський Telegram-канал «112» та допис губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова у Telegram.

За попередніми даними, падіння літака Іл-76 сталося у Корочанському районі Бєлгородської області. Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор регіону підтвердив. Однак Гладков не написав, що саме трапилося, але зазначив, що вирушає на місце інциденту.

У мережі вже також опублікували перші відео з місця падіння військово-транспортного літака Іл-76. Крім того, у мережі пишуть, що на борту літака могло бути 63 осіб, усі вони нібито загинули.

Водночас джерела у Силах оборони повідомили, що військово-транспортний літак, ймовірно, перевозив ракети до ЗРК С-300.

Саме ці ракети Росія застосовує під час масованих ударів по Харківській області та іншим прифронтовим регіонам України.

В Міноборони РФ вже прокоментували інцидент. Там стверджують, що на борту Іл-76 нібито були 65 полонених українських військових. Російські пропагандисти, посилаючись на Міноборони, пишуть, що бійців ЗСУ начебто везли на обмін у Бєлгородську область. Також на борту, за повідомленнями росЗМІ, були шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

В оборонному відомстві країни-агресора традиційно звинуватили Україну. Водночас в Міноборони України заявили, що поки що не можуть підтвердити, що літак вразили українські Сили оборони, оскільки «ще з’ясовують інформацію».

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець закликав представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам.

Він нагадав про підступність ворога та жахливі методи, які РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство.

Нагадаємо, в Британії закликали партнерів збільшити допомогу Україні.