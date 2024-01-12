Был членом ЧВК «Вагнера» и воевал под Бахмутом: уроженца Житомирщины подозревают в госизмене

Он на стороне «вагнеровцев» воевал против ВСУ под Бахмутом.

Об этом сообщает Первая лента со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый — ранее судимый уроженец Бердичева, который в 2019 году выехал в РФ. Там он попал в тюрьму, а в ноябре 2022 года пошел служить в частную военную компанию «Вагнера».

После начала полномасштабной войны в составе российских войск он был передислоцирован на временно оккупированную территорию Украины.

В период с февраля по май 2023 года подозреваемый принимал активное участие в ожесточенных боях, которые «вагнеровцы» вели против украинских защитников на территории Донецкой области, в частности в Бахмуте.

Мужчина хвастался в соцсетях статусом «вагнеровца». От также писал своим друзьям и пообещал вскоре прийти в город вместе с ЧВК «Вагнера». Предателю объявили о подозрении в государственной измене и участии в военизированном вооруженном формировании страны-агрессора, которое ведет боевые действия против украинских защитников.

Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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