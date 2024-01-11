В Україні знову вдарять сильні морози: синоптик назвала найхолодніші регіони

При цьому найхолодніше буде в чотирьох областях.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко у Facebook.

«Якщо сьогодні комусь холодно, то це йому так здається. Бо похолодання очікується в Україні 12 січня», — попередила синоптикиня.

Температура повітря опуститься до -7….-12 градусів, в Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській області очікується похолодання до -14 градусів.

Вночі 12 січня на всій території України, окрім півночі, очікуються опади у вигляді снігу. Вдень опади припиняться. Синоптикиня також додала, що на дорогах буде ожеледиця, а вітер буде з північного заходу, помірний, але до рвучкого.

В столиці 12 січня прогнозується суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Морозна погода збережеться і вдень. Температура повітря буде коливатися від -7 до -12 градусів.

Діденко зазначила, що вже скоро в Україну повернеться потепління. Так, 13 січня холодна погода ще переважатиме, а 14 та 15 січня температура повітря почне підніматися.

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