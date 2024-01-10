В миреПолитика

Ким Чен Ын пригрозил «превратить в пепел» Южную Корею

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын побывал на главных военных заводах страны и отметился очередными угрожающими заявлениями в адрес Южной Кореи.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 января, 2024
0 1 минута чтения

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Во время посещения заводов, 8 и 9 января, Ким Чен Ын заявил, что удовлетворен работой заводов и что они «безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшим вооружением».

Кроме того, северокорейский диктатор подчеркнул важность постоянного и активного увеличения производительности. Он акцентировал внимание на том, что страна должна выпускать больше оружия и техники, а также «превратить нынешний год в год, когда произойдут большие изменения в ускорении подготовки страны к войне».

Материалы по теме

В своих речах диктатор назвал Республику Корея «самым враждебным государством», которое на протяжении 80-ти лет пытается повалить северокорейский режим.

По словам Ким Чен Ына, если Южная Корея будет нести угрозу безопасности КНДР, то он «без колебаний пустит в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел».

Напомним, Орбан может временно стать главой Евросовет в случае отставки Мишеля.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

В Польше призывают передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по РФ

1 неделя ago

В ООН закликають Росію та Україну до «негайних кроків щодо деескалації» війни

1 неделя ago

В США семья купила 100-летний дом и случайно обнаружила в нем тайную комнату

1 неделя ago

В Литве гражданину выписали штраф за символику ЧВК «Вагнера»

2 недели ago
Back to top button