Ким Чен Ын пригрозил «превратить в пепел» Южную Корею

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Во время посещения заводов, 8 и 9 января, Ким Чен Ын заявил, что удовлетворен работой заводов и что они «безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшим вооружением».

Кроме того, северокорейский диктатор подчеркнул важность постоянного и активного увеличения производительности. Он акцентировал внимание на том, что страна должна выпускать больше оружия и техники, а также «превратить нынешний год в год, когда произойдут большие изменения в ускорении подготовки страны к войне».

В своих речах диктатор назвал Республику Корея «самым враждебным государством», которое на протяжении 80-ти лет пытается повалить северокорейский режим.

По словам Ким Чен Ына, если Южная Корея будет нести угрозу безопасности КНДР, то он «без колебаний пустит в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел».

Напомним, Орбан может временно стать главой Евросовет в случае отставки Мишеля.