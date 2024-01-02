Удочерила двох дівчаток: Могилевська вразила українців змінами у житті
Народна артистка України Наталія Могилевська у новорічну ніч зізналась, що стала мамою дівчаток двох та десяти років.
Крім того, співачка верше показала свого коханого та розкрила подробиці усиновлення дітей.
Про це пише Первая Лента з посиланням на новий випуск ТСН-новин.
Могилевська розповіла, що удочерила двох сестричок ще на початку повномашстабного вторгнення РФ.
Дівчатка були травмовані через ситуацію, яка з ними склалася, тож артистка вирішила дати їм час для адаптації у новій родині.
«Діти були дуже травмовані. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. Їм просто вкрай необхідний був час, щоб адаптуватися в нову родину, щоб ми могли прорости одне до одного. У мене молодша донька перші пів року взагалі не спала. Просто всю ніч я свою руку тримала на ній, щоб вона не плакала», — поділилась співачка.
Також вона додала, що рішення про усиновлення підтримав її коханий, якого звати Валентином. За словами Могилевської, на початку війни разом з чоловіком вони часто їздили на передову, відвідували шпиталі, дитячі будинки, спілкувались з переселенцями.
«І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення», — зізналась вона.
Хоч і свого обранця Могилевська приховує від чужих очей, у сюжеті ТСН вона вперше його показала.
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