Удочерила двох дівчаток: Могилевська вразила українців змінами у житті

Крім того, співачка верше показала свого коханого та розкрила подробиці усиновлення дітей.

Про це пише Первая Лента з посиланням на новий випуск ТСН-новин.

Могилевська розповіла, що удочерила двох сестричок ще на початку повномашстабного вторгнення РФ.

Дівчатка були травмовані через ситуацію, яка з ними склалася, тож артистка вирішила дати їм час для адаптації у новій родині.

«Діти були дуже травмовані. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. Їм просто вкрай необхідний був час, щоб адаптуватися в нову родину, щоб ми могли прорости одне до одного. У мене молодша донька перші пів року взагалі не спала. Просто всю ніч я свою руку тримала на ній, щоб вона не плакала», — поділилась співачка.

Також вона додала, що рішення про усиновлення підтримав її коханий, якого звати Валентином. За словами Могилевської, на початку війни разом з чоловіком вони часто їздили на передову, відвідували шпиталі, дитячі будинки, спілкувались з переселенцями.

«І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення», — зізналась вона.

Хоч і свого обранця Могилевська приховує від чужих очей, у сюжеті ТСН вона вперше його показала.

Нагадаємо, Зеленський розповів про наслідки моторошного ракетного удару РФ.