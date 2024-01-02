Общество

Удочерила двох дівчаток: Могилевська вразила українців змінами у житті

Народна артистка України Наталія Могилевська у новорічну ніч зізналась, що стала мамою дівчаток двох та десяти років.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 января, 2024
0 1 минута чтения

Крім того, співачка верше показала свого коханого та розкрила подробиці усиновлення дітей.

Про це пише Первая Лента з посиланням на новий випуск ТСН-новин.

Могилевська розповіла, що удочерила двох сестричок ще на початку повномашстабного вторгнення РФ.

Материалы по теме

Дівчатка були травмовані через ситуацію, яка з ними склалася, тож артистка вирішила дати їм час для адаптації у новій родині.

«Діти були дуже травмовані. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. Їм просто вкрай необхідний був час, щоб адаптуватися в нову родину, щоб ми могли прорости одне до одного. У мене молодша донька перші пів року взагалі не спала. Просто всю ніч я свою руку тримала на ній, щоб вона не плакала», — поділилась співачка.

Також вона додала, що рішення про усиновлення підтримав її коханий, якого звати Валентином. За словами Могилевської, на початку війни разом з чоловіком вони часто їздили на передову, відвідували шпиталі, дитячі будинки, спілкувались з переселенцями.

«І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення», — зізналась вона.

Хоч і свого обранця Могилевська приховує від чужих очей, у сюжеті ТСН вона вперше його показала.

Нагадаємо, Зеленський розповів про наслідки моторошного ракетного удару РФ.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

В Києві затримали підлітків, які готували злочини після перегляду російського серіалу «Слово пацана»

5 дней ago

Українці були в Криму цього літа: в ГУР заявили, що прогнози Буданова справдились

5 дней ago

У Київській області встановлюють нові блокпости та перевірятимуть громадські місця

5 дней ago

Зимової казки не буде: синоптики оновили прогноз на Новий рік

5 дней ago
Back to top button