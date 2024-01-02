Общество

Зеленський розповів про наслідки моторошного ракетного удару РФ: 4 жертви, 92 травмованих

В результаті масованої атаки росіян по Україні 2 січня чотири людини загинули, ще 92 людини отримали поранення.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 января, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис українського глави Володимира Зеленського в Telegram.

За словами Зеленського, найбільше від ворожої атаки постраждали Кив та область і Харків. По пошуково-рятувальних робіт залучено 500 рятувальників ДСНС України. На місцях ударів також працюють комунальні служби, енергетики, поліцейські.

Наразі відомо 92 поранених і чотирьох загиблих.

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«Мої співчуття рідним і близьким», — написав президент.

Як повідомив глава держави, із 31 грудня російські окупанти застосували вже близько 170 дронів-камікадзе і десятки ракет різних типів.

«Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах», — зазначив президент.

Зеленський подякував всім партнерам, які допомагають у зміцненні української ППО.

«І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не Patriot та інші захисні системи», — додав політик.

Він наголосив, що в 2024 році Україна продовжить роботу з західними партнерами, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти країну-терориста Росію до відповідальності за скоєне.

Нагадаємо, британська розвідка назвала причину стрімкого зростання втрат серед росіян.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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