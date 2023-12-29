В Литве гражданину выписали штраф за символику ЧВК «Вагнера»

Мужчина не смог вылететь из Литвы, он получил штраф.

Такой информацией поделился спикер Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис. Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на Delfi.

Мишутис рассказал, что нарушитель из Литвы не вылетел, ему выписали штраф за демонстрацию запрещенной символики.

«Самолет улетел, он остался в аэропорту в нашем помещении», — отметил он.

По словам спикера Службы охраны государственной границы, гражданин Литвы планировал лететь в Лондон. Во время проверки документов пограничники провели его в свое помещение и составили протокол об административном нарушении за демонстрацию нацистской, коммунистической и другой запрещенной символики.

Стоит отметить, что ранее в британской разведке сообщали, что после вероятной смерти главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина сотни боевиков, ранее связанных с группой «Вагнера», начали возвращаться в РФ, чтобы принимать участие в войне против Украины в составе различных российских подразделений.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что этими остатками Россия пытается устранить дефицит кадров на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Напомним, в ночь на 29 декабря Россия нанеслиа самый массированный ракетный удар по Украине.