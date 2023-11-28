В Україну йде циклон з новими неприємними сюрпризами

Вже 29 листопада в Україну прийде південний циклон Oliver, який принесе із собою опади у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу.

Таким прогнозом у Facebook поділилась синоптик Наталія Діденко, повідомляє Первая Линия.

За її словами, ускладнення погодних умов очікується у більшій частині областей.

Синоптик зазначає, що вітер буде змінних напрямів: південно-східний, західний. Швидкість вітру сягатиме 15-22 метрів за секунду. З приводу опадів Діденко говорить, що все залежить від температури повітря.

За прогнозом, температура повітря вночі коливатиметься в межах 0…-5 градусів. Вдень повітря прогріється до +2 +6 градусів. В західній частині країни вдень буде дещо холодніше — від 0 до +4. Найтепліше буде на півдні України: вночі +2 +6, вдень +7 +14 градусів.

Діденко попередила, що завтра столиця опиниться під впливом південного циклону Oliver. Вночі пройдуть опади у вигляді дощу, який зміниться мокрим снігом. Проте, вдень кількість опадів зменшиться та припиниться.

Вітер у Києві змінних напрямів: південно-східного, західний. Сильний, зі штормовими поривами. При цьому найближчої ночі температура повітря опуститься до 0 до -2 градусів, а вдень не перевищуватиме +2 градуси.

А вже 30 листопада негода почне відступати. Так, вдень температура повітря становитиме близько 0 градусів.

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