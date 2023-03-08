Все залежить від віку: кому із пенсіонерів більше доплачують

Українські пенсіонери, які отримують менше 10 340 грн пенсії та вже досягли віку 70+, у 2023 році можуть розраховувати на отримання щомісячних компенсаційних виплат.

Про це в ефірі телемарафону розповіла перший заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак.

За її словами, пенсіонери отримуватимуть дані виплати відповідно до свого віку, у різних розмірах%

пенсіонери від 70-75 років – до 300 грн;

пенсіонери віком від 75 до 80 років – 456 грн;

пенсіонери віком від 80 років — до 570 грн;

Крім того, 1 березня в Україні було проведено індексацію пенсій для громадян, які отримують найменші виплати.

Дар'я Марчак зазначила, що раніше такі пенсії не підлягали індексації, оскільки їх розмір прив'язаний до розміру прожиткового мінімуму й переглядалися лише за його зростання. Однак у попередні роки прожитковий мінімум зростав набагато повільніше за темпи індексації.

"Цього року, щоб виправити ситуацію, що найменші пенсії зростали повільніше, ці виплати були включені в індексацію", — зауважила заступник міністра, наголосивши, що завдяки такій індексації зростання виплат торкнулося понад 4 млн осіб.

По материалам: Подробности