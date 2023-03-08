Общество

Пропуск через українсько-угорський кордон призупинено: у чому причина

Photo of Admin Admin Send an email 8 марта, 2023Обновлено: 8 марта, 2023
4 Менее минуты назад

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Пропуск через українсько-угорський кордон призупинено: у чому причина

З 10 години ранку було тимчасово призупинено пропуск людей та транспортних засобів через українсько-угорський кордон. Про це повідомляється у Telegram-канал ДПСУ.

Зазначається, що призупинення стосується пунктів пропуску: 

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  • "Тиса"; 
  • "Лужанка"; 
  • "Косино"; 
  • "Дзвінкове"; 
  • "Вилок". 

Це пов'язано з оновленням інформаційної системи.Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Угорщини.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 марта, 2023Обновлено: 8 марта, 2023
4 Менее минуты назад
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