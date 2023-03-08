Общество
Пропуск через українсько-угорський кордон призупинено: у чому причина
«>
З 10 години ранку було тимчасово призупинено пропуск людей та транспортних засобів через українсько-угорський кордон. Про це повідомляється у Telegram-канал ДПСУ.
Зазначається, що призупинення стосується пунктів пропуску:
- "Тиса";
- "Лужанка";
- "Косино";
- "Дзвінкове";
- "Вилок".
Це пов'язано з оновленням інформаційної системи.Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Угорщини.
По материалам: Подробности