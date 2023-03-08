Пропуск через українсько-угорський кордон призупинено: у чому причина

«>



З 10 години ранку було тимчасово призупинено пропуск людей та транспортних засобів через українсько-угорський кордон. Про це повідомляється у Telegram-канал ДПСУ.

Зазначається, що призупинення стосується пунктів пропуску:

"Тиса";

"Лужанка";

"Косино";

"Дзвінкове";

"Вилок".

Це пов'язано з оновленням інформаційної системи.Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Угорщини.

По материалам: Подробности