Кабмін оновив перелік небезпечних областей: які території у списку

В Україні затвердили зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих рф, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснювалися виплати у розмірі 2 тисячі грн для дорослих та 3 тисячі — для дітей та осіб з інвалідністю й які продовжать автоматично.

Про це інформує Мінреінтеграції.

Як наголошується, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в:

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Миколаївській,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Чернігівській областях.

Зазначається, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій, тимчасово окуповані країною-агресором, а також на яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації.

По материалам: Подробности