Общество

Кабмін оновив перелік небезпечних областей: які території у списку

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 18 февраля, 2023
0 Менее минуты назад

Кабмін оновив перелік небезпечних областей: які території у списку

В Україні затвердили зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих рф, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснювалися виплати у розмірі 2 тисячі грн для дорослих та 3 тисячі — для дітей та осіб з інвалідністю й які продовжать автоматично.

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Як наголошується, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в:

  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Чернігівській областях.

Зазначається, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій, тимчасово окуповані країною-агресором, а також на яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 18 февраля, 2023
0 Менее минуты назад
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