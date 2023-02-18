Общество
Кабмін оновив перелік небезпечних областей: які території у списку
В Україні затвердили зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих рф, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснювалися виплати у розмірі 2 тисячі грн для дорослих та 3 тисячі — для дітей та осіб з інвалідністю й які продовжать автоматично.
Про це інформує Мінреінтеграції.
Як наголошується, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в:
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Миколаївській,
- Сумській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Чернігівській областях.
Зазначається, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій, тимчасово окуповані країною-агресором, а також на яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації.
По материалам: Подробности