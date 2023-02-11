Общество

«З сьогоднішнього дня світла буде більше»: на Рівненській АЕС запустили ще два енергоблоки

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 11 февраля, 2023
0 Менее минуты назад

"З сьогоднішнього дня світла буде більше": на Рівненській АЕС запустили ще два енергоблоки

В Україні запрацювали два енергоблоки на АЕС, завдяки цьому знизиться дефіцит електрогенерації у мережі. Про це повідомив голова "Енергоатому" Петро Котін під час відвідин однієї зі станцій, передає "Інтерфакс".  

Всі дев'ять енергоблоків працюють, протягом ночі підключений блок довантажиться, і на номіналі працюватимуть усі енергоблоки.

Материалы по теме

Також відремонтовано турбогенератор ще одного енергоблока, завдяки чому доступна потужність у системі значно зросла. Загалом з урахуванням обох ремонтів потужність збільшилась на 1,2 ГВт. Повідомляється, що завершені ремонти на Рівненській АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що всі ці заходи суттєво скорочують дефіцит електроенергії та скорочують кількість її відключень.

З сьогоднішнього дня світла буде більше.

Нагадаємо, після окупації російськими загарбниками Запорізької АЕС з шістьма блоками, Україна має в своєму розпорядженні дев'ять енергоблоків на трьох АЕС — Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.

"З сьогоднішнього дня світла буде більше": на Рівненській АЕС запустили ще два енергоблоки

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 11 февраля, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

На вихідні не відключатимуть світло в окремі години

2 дня ago

Над Аляскою збили непізнаний об’єкт — Білий дім

2 дня ago

У Чернівецькій області екстрені відключення світла

2 дня ago

Росіяни вимкнуть мобільний інтернет на окупованому Донбасі

2 дня ago
Back to top button