Общество
Як 29 січня відключатимуть світло у чотирьох регіонах
У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком. При цьому ситуація з електроенергією в Одеській області залишається складною. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, завтра обмеження споживання встановлять на таких рівнях
- Київ — вдень 955 МВт/вночі 669 МВт;
- Київська область — вдень 682 МВт/вночі 615 МВт;
- Дніпропетровська область — вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт.
Такі ліміти дозволяють використовувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
При цьому в Одеській області тривають екстрені відключення світла через руйнування внаслідок російської атаки.
По материалам: Подробности