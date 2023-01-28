Як 29 січня відключатимуть світло у чотирьох регіонах

У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком. При цьому ситуація з електроенергією в Одеській області залишається складною. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, завтра обмеження споживання встановлять на таких рівнях

Київ — вдень 955 МВт/вночі 669 МВт;

Київська область — вдень 682 МВт/вночі 615 МВт;

Дніпропетровська область — вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт.

Такі ліміти дозволяють використовувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

При цьому в Одеській області тривають екстрені відключення світла через руйнування внаслідок російської атаки.

По материалам: Подробности