Общество

Як 29 січня відключатимуть світло у чотирьох регіонах

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 28 января, 2023
0 Менее минуты назад

Як 29 січня відключатимуть світло у чотирьох регіонах

У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком. При цьому ситуація з електроенергією в Одеській області залишається складною. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, завтра обмеження споживання встановлять на таких рівнях

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  • Київ — вдень 955 МВт/вночі 669 МВт;
  • Київська область — вдень 682 МВт/вночі 615 МВт;
  • Дніпропетровська область — вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт.

Такі ліміти дозволяють використовувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

При цьому в Одеській області тривають екстрені відключення світла через руйнування внаслідок російської атаки.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 28 января, 2023
0 Менее минуты назад
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