У СБУ викрили підполковника-зрадника, який зливав дані ворогу

Служба безпеки України спільно з ДБР викрила у Запорізькій області підполковника СБУ, який вів розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, правоохоронець приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області.

За допомогою особистого мобільного телефону зрадник фотографував документи. У подальшому з допомогою месенджера Теlegram та електронної пошти на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.

Під час обшуків виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази.

Також з’ясовано, що він має зв’язки, у тому числі родинні, з представниками правоохоронних та державних органів рф.

Наразі підполковнику-зраднику готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.

По материалам: Подробности