У Білорусі завершили підготовку мобілізованих для Таманської дивізії — Міноборони Британії

росія, ймовірно, завершила підготовку в Білорусі мобілізованих для 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному звіті.

Мобілізованих вже відправили назад до рф, однак найближчим часом їх мають перекинути до України.

2-га гвардійська мотострілецька Таманська дивізія є частиною 1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу, яка зазнала великих втрат на початку війни.

Зараз Таманська дивізія складається переважно з мобілізованих, які, за даними британських військових, експлуатують стару військову техніку, зняту зі складів. Британці сумніваються, що бойова ефективність цього підрозділу буде обмежена, незважаючи на кілька тижнів підготовки.

Раніше різні джерела повідомляли, що мобілізованих росіян навчають на полігонах у Білорусі, залучаючи до цього білоруських інструкторів.

На початку грудня володимир путін оголосив, що з 300 тисяч мобілізованих росіян, 150 тисяч перебувають в Україні та 77 тисяч — безпосередньо у бойових підрозділах. Ще 150 тисяч, за словами путіна, продовжують навчання на полігонах.

По материалам: Подробности