Масниця 2023 року: коли починається та традиції свята

Масниця або Колодій з давніх давен було на території України одним з найвеселіших свят. Символізувало воно пробудження весни та проводи зими.

Чіткої дати це свято не має, адже воно завжди залежить від початку Великого посту. Але найчастіше воно припадає на кінець лютого — початок березня.

Кожен може самостійно вирахувати, коли починається Масний тиждень. Для цього потрібно відняти від дня святкування Великодня 56 днів (тобто 46 днів Великого посту та один тиждень, коли безпосередньо і святкують Масницю).

2023 року Великодень припадає на 16 квітня. Отже, Масниця триватиме від 20 до 26 лютого.

Цікаво, що на думку деяких істориків, до XVII століття до Великого посту готувалися довше. Тоді Масний тиждень тривав не один, а аж три тижні.

Перший був Всеїдним, тобто дозволялося споживати м'ясні та інші страви.

Другий — Рябим або Переступним. В ці дні м'ясо дозволялося в усі дні, крім пісних (середа та п'ятниця).

А останній — Масний тиждень — відрізнявся тим, що люди могли споживати лише молочні продукти, сири, масло.

Які традиції існують

Масниця — давнє свято слов'ян. А тому воно відрізняється великою кількістю традицій, обрядів і повір'їв. Поява Масниці пов'язана з язичницьким богом Ярилом. У давнину люди, що жили на території сучасної України, приносили вищим силам в жертву різноманітні опудала з соломи.

Після того, як тут прийняли християнство, церква вирішила не руйнувати народні обряди, а надати їм нового сенсу. Сьогодні Масницю можна назвати веселим народним святом.

В церковній традиції Масницю називають Сирною Седмицею. Пов'язано це з тим, що в цей тиждень дозволяється споживати рибу та молочні продукти, щоб підготувати себе до початку Великого посту. Віряни вважають, що так можна очистити свою душу і тіло від негативної енергії. Закінчується Масний тиждень особливим святом, яке має назву "Прощена неділя".

Тобто сучасна Масниця увібрала в себе традиції багатьох століть, ставши саме тим святом, яке ми знаємо сьогодні.

По материалам: Подробности