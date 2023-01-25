Общество

російська армія підняла бунт через небоєздатні танки «Армата» — британська розвідка

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 25 января, 2023
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російська армія підняла бунт через небоєздатні танки "Армата" - британська розвідка

росія працює над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків Т-14 "Армата" до першого оперативного розгортання цього в Україні. Проте навряд чи вони виявляться боєздатними.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

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За даними британської розвідки, останніми місяцями дислоковані російські війська неохоче приймали перші виділені танки Т-14, оскільки машини знаходилися в дуже поганому стані.

"Неясно, які саме аспекти техніки викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном Т-14 та тепловізійними системами", — йдеться у повідомленні.

Ще 2021 року міністр оборони сергій шойгу охарактеризував запланований на 2022 рік серійний випуск лише як "дослідно-промислову" партію.

"Тому малоймовірно, що будь-які розгорнуті танки Т-14 будуть відповідати звичайним стандартам для того, щоб нова техніка вважалася боєздатною", — наголошується в повідомленні Міноборони Британії.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 25 января, 2023
0 1 минута чтения
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