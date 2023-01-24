Общество

Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад

Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок

В Україні офіційно заборонили чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок чи з іншими недержавними цілями.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Материалы по теме

За словами глави держави, він сьогодні, 23 січня, ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо виїзду чиновників за кордон. Воно стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади, а також правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх, "хто має працювати на державу та в державі".

"Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть поза державною службою. За кордон їздити на відпочинок або з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", — наголосив президент.

Він зазначив, що за п'ять днів Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону для посадових осіб, щоб єдиною підставою могло бути лише службове відрядження.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Тибетський гороскоп на 2023 рік: як рік вашого народження вплине на долю

24 часа ago

У рф знову влаштували перестановки у командуванні

1 день ago

Коли Україну накриють сильні снігопади

1 день ago

У Києві викрили зловмисників, які «продавали» український паспорт росіянці

1 день ago
Back to top button